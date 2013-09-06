Двое работников ЖКХ Ясенево поселили в подвале здания 38 нелегалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции задержали двоих работников ЖКХ Ясенево, подозреваемых в организации нелегальной миграции.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в подвале и на чердаке нежилого здания на Новоясеневском проспекте незаконно проживали 38 иностранцев. Все они, по уточнению полиции, работали дворниками.

В отношении сотрудников ЖКХ района возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", на мигрантов были составлены административные протоколы по статье "Нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации".