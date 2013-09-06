Двое жителей Москвы незаконно зарегистрировали у себя 250 нелегалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Двое жителей Москвы создали у себя "резиновые квартиры", прописав около 250 нелегальных мигрантов. За эту "услугу" владельцы жилья получали от 500 до 2 тысяч рублей с человека.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, 142 иностранца были незаконно прописаны в квартире на улице Старый Гай, и еще 107 - на бульваре Маршала Рокоссовского. При этом, как отмечают в полиции, по адресам регистрации мигранты не проживали.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Организация нелегальной миграции". Один из подозреваемых был отпущен под подписку о невыезде, а второй - под обязательство о явке в отделение полиции.