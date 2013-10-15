В вечерней школе ЗИЛа можно научиться математике

Фото: zilcc.timepad.ru

В Культурном центре ЗИЛ стартовала вечерняя школа, представляющая собой новый формат развития интеллектуальных способностей. Все желающие смогут взглянуть на математику как на увлекательную науку.

На занятиях будут не только обычные задачи, но и интересные логические схемы, фигуры и решения. Организаторы приглашают молодежь и взрослых решить математические и логические задачи, которые помогут развить логику и творческое мышление.

Под руководством преподавателя-математика можно вспомнить или заново освоить математические операции. Преподаватель - выпускник кафедры алгебры мехмата МГУ, аспирант факультета математики ВШЭ Юрий Кузьменко.

Занятия проходят каждый четверг с 19.30 до 21.30. Стоимость занятия – от 350 рублей.