В Подмосковье аэромобильные роботы учатся тушить пожары

Фото: M24.ru

В Подмосковье начались учения с аэромобильными робототехническими комплексами, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего в учении будет задействовано два робототехнических комплекса, два самолета и до 10 единиц автомобильного транспорта и прочей специальной техники. В ходе учений роботы будут "тренироваться" тушить пожары. Кроме того, подобные комплексы необходимы при разминировании.

Помимо этого, будет отрабатываться их оперативная доставка в район применения различными видами транспорта. Главная цель учений - "определение необходимых сил, средств и времени на приведение аэромобильной группы в готовность к применению".

Напомним, в 2013 году появилась информация, что возле станции метро "Динамо" будет построен современный Центр робототехники российского военного ведомства. Он будет заниматься разработкой беспилотных летательных аппаратов, а также созданием глубоководных и надводных роботов.

Центр робототехники разместится на Ленинградском проспекте, на базе бывшей Академии имени Жуковского.

По некоторым прогнозам, уже через десять лет российские роботы смогут сражаться на равных с американскими. Готовить "железных контрактников" тоже будет Центр робототехники.