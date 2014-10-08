Горожане выберут лучшего участкового столицы

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Стартовал второй этап голосования в конкурсе "Народный участковый". Мероприятие продлится до 16 октября, москвичи могут выбрать лучшего участкового столицы, проголосовав на официальном сайте московской полиции.

На сегодняшний день в российских органах внутренних дела насчитывается около 46 тысяч участковых.

В 2013 году лучшим участковым стал старший лейтенант полиции из Приамурья Сергей Мажей, а в 2012 году - майор столичного главка МВД Юрий Леонтьев.

Напомним, столичный главк полиции проводит масштабную реформу системы работы участковых с населением. Общение с участковыми будет более мобильным - написать заявление можно будет по Интернету. Кроме того, столичная полиция планирует внедрить в работу участковых мобильные приложения, с помощью которых полицейские смогут на месте получить доступ к базам данных.

Правоохранительные органы могут запустить новую систему замеров общественного мнения, чтобы оценить скорость работы полицейских и участковых, по словам Якунина, ее запуск возможен только после одобрения министра МВД Владимира Колокольцева.

В августе этого года состоялся первый отчет участкового перед жителями.