Снегопад в столичном регионе не повлиял на работу аэропортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Снегопад в столичном регионе, начавшийся утром 26 ноября, не повлиял на работу столичных аэропортов.

Как сообщили M24.ru представители пресс-служб Шереметьево, Внуково и Домодедово, все рейсы выполняют взлет и посадку согласно расписанию.

При этом в МЧС по Московской области создали оперативный штаб, силы и средства главка по региону приведены в режим повышенной готовности.

Напомним, синоптики прогнозировали метель и похолодание в столичном регионе 26 ноября.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в городе за сутки может выпасть до 5 сантиметров снега, и коммунальные службы начнут превентивные меры по уборке дорог уже в 16.00.