Затяжная зима стоила бюджету Москвы дополнительно 1,2 млрд рублей

Власти подсчитали, во сколько Москве обошлась затяжная зима

Прошедшая аномальная зима обошлась Москве недешево - из бюджета города дополнительно израсходовали 1,2 миллиардов рублей. Соответствующие поправки в городской бюджет приняли депутаты Мосгордумы.

Деньги пошли на уборку снега и на строительство баз для хранения реагентов. Напомним, что в этом году выпало максимальное количество снега за всю историю метеонаблюдений – больше трех метров, что почти в два разы больше нормы.

При этом синоптики не исключают, что снег может пойти и в мае, отрицательные температуры по ночам возможны вплоть до лета. Подобные погодные аномалии участились за последние десятилетия.