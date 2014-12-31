Арестован подозреваемый в убийстве трех человек в Новой Москве

Фото: ТАСС
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве трех человек в Новой Москве, сообщает пресс-служба СК России по Москве.
Ссылки по теме
В настоящее время 25-летний мужчина заключен под стражу. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Решается вопрос об предъявлении ему обвинения, расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что в одном из жилых домов на улице авиаконструктора Петлякова в Новой Москве убиты двое мужчин и одна женщина. Их тела обнаружили в понедельник, 29 декабря.
По предварительной информации, неизвестный зарезал трех человек. Сейчас следователи продолжают работу на месте преступления и устанавливают личности потерпевших.
Сайты по теме