Арестован подозреваемый в убийстве трех человек в Новой Москве

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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве трех человек в Новой Москве, сообщает пресс-служба СК России по Москве.

В настоящее время 25-летний мужчина заключен под стражу. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Решается вопрос об предъявлении ему обвинения, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в одном из жилых домов на улице авиаконструктора Петлякова в Новой Москве убиты двое мужчин и одна женщина. Их тела обнаружили в понедельник, 29 декабря.

По предварительной информации, неизвестный зарезал трех человек. Сейчас следователи продолжают работу на месте преступления и устанавливают личности потерпевших.