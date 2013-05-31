Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Нескучном саду

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девушки в Нескучном саду. Им оказался 27-летний москвич Александр Нафталиев. Мужчина уже привлекался к ответственности за покушение на убийство и изнасилование 14-летней девочки, однако его оправдал суд присяжных.

Напомним, тело 22-летней женщины с многочисленными ранениями нашли в овраге Нескучного сада днем 27 мая. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе обыска у подозреваемого нашли одежду со следами крови. При этом сам молодой человек тщательно скрывался от полиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте. Расследование уголовного дела продолжается.