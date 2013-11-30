Задержан подозреваемый в жестоком убийстве на юго-западе Москвы

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Следователи задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба СКР.

23 ноября жильцы дома на улице Брусилова обнаружили на лестничной площадке расчлененное тело уроженки Дагестана. У убитой были по локти отрезаны руки, по колено – ноги. На животе преступники вырезали крест.

Следователи предположили, что мотивом убийства могла стать бытовая ссора. На допрос был вызван 21-летний знакомой погибшей. Молодой человек признался в содеяном и пояснил где спрятал оружие убийства, а также сотовый телефон.

"Позднее он показал эти места при проведении проверки показаний на месте. Нож был изъят недалеко от места преступления, он находился на тенте над мусорными контейнерами, а сотовый телефон под камнем" – отметили в Следственном комитете.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.