30 сентября 2014, 21:02

Происшествия

Полиция установила подозреваемого в убийстве четырех человек на юге Москвы

В деле об убийстве четырех человек в ЮАО появился подозреваемый

В деле об убийстве четырех человек на Липецкой улице появился подозреваемый, сообщает телеканал "Москва 24".

Оперативники изъяли записи с камеры видеонаблюдения на двери подъезда, где произошла трагедия, и по ним установили предполагаемого убийцу. По предварительным данным, это мужчина 40 лет славянской внешности.

Напомним, в подъезде жилого дома на Липецкой улице во вторник были обнаружены тела четырех человек: двоих мужчин в возрасте 32 и 38 лет и двух женщин в возрасте 38 и 77 лет. Причиной смерти всех погибших стали множественные колото-резаные ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Расследования дела под личный контроль взял глава столичного управления МВД Анатолий Якунин.

убийства следствие подозреваемые

