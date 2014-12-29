Неизвестный убил трех человек в Новой Москве

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В одном из жилых домов на улице авиаконструктора Петлякова в Новой Москве убиты двое мужчин и одна женщина, сообщили M24.ru в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по Москве.

По предварительной информации, неизвестный зарезал трех человек. Тела погибших были обнаружены сегодня, 29 декабря. Сейчас следователи продолжают работу на месте преступления и устанавливают личности потерпевших.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Ведется розыск подозреваемого.

Напомним, в сентябре в Москве было возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Химках семьи из четырех человек. Дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ранее обвиняемый в убийстве женщины и ее троих детей в коттеджном поселке в Химках признал свою вину и раскаялся.

Со слов мужчины, в ночь с 6 на 7 сентября между ним и матерью его сожительницы произошел конфликт на почве семейных взаимоотношений. В ходе ссоры мужчина задушил женщину, а затем поджег дом. Сам обвиняемый успел выбраться из горящего здания, но внутри остались еще трое детей убитой.

Пожар в поселке Терехово произошел утром 7 сентября. Жертвами стали 43-летняя сотрудница нефтяной компании Елена Переверзева и трое ее детей - трехлетние двойняшки и 12-летний сын.