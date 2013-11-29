Форма поиска по сайту

29 ноября 2013, 08:11

На стройплощадке в СЗАО рабочий убил коллегу лопатой

Накануне утром на стройплощадке стадиона "Спартак" на Волоколамском шоссе рабочий до смерти избил лопатой своего коллегу – 27-летнего гражданина Узбекистана.

Когда лопата сломалась, 25-летний молдаванин воткнул черенок в тело жертвы и сбежал с места преступления, сообщили в правоохранительных органах.

Причиной нападения стала ссора, которая вспыхнула между рабочими.

Тело погибшего обнаружил его начальник. Подозреваемого задержали вечером 28 ноября, когда мужчина попытался вернуться на территорию строительного городка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

