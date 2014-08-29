Московского таксиста подозревают в убийстве пассажира

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В Москве задержали таксиста, которого подозревают в убийстве пассажира, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Москве.

По информации следствия, 62-летний житель Москвы, занимаясь частным извозом, посадил в салон своей машины подвыпившего пассажира. Водитель "угостил" мужчину спиртным, в котором был растворен нейролептик, обладающий седативным (успокаивающим) действием. Когда мужчина заснул, таксист обокрал его и высадил на дороге.

Через несколько часов пассажира нашли мертвым случайные прохожие.

Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" было заведено еще в 2013 году. Именно тогда на севере столицы, в Бескудниковском районе, обнаружили тело мужчины.

В настоящее время расследование дела продолжается, кроме того, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений. Затем подозреваемому будет предъявлено обвинение.