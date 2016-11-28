Грабившему столичных пенсионерок лжекурьеру дали 24 года колонии

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Мосгорсуд приговорил гражданина Киргизии Фархода Хабибилаева к 24 годам колонии за двойное убийство, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установило следствие и суд, обвиняемый приходил домой к одиноким пожилым москвичкам под видом курьера, развозившего медицинские приборы. Пользуясь тем, что женщины не могли защитить себя, мужчина убивал их и похищал имущество.

25 мая 2015 года в квартире на Симферопольском бульваре Хабибилаев задушил 76-летнюю женщину и похитил из ее квартиры 20 тысяч рублей, а в июне того же года он в квартире на Нагорной убил 88-летнюю пенсионерку. Тогда его добычей стали 70 тысяч рублей, орден Отечественной войны I степени, орден Красной звезды, два ордена Красного знамени и орден Ленина, принадлежавшие сводному брату жертвы, герою Советского Союза и летчику-штурмовику Геннадию Александрову.

Первые 10 лет фигурант проведет в тюрьме, а потом его переведут в исправительную колонию.