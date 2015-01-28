Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин на западе Москвы

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и поджоге квартиры на западе Москвы, сообщает Агентство "Москва.

Пожар произошел 17 января в квартире одного из жилых домов по улице Поклонная гора. В ходе ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух женщин 1943 и 1971 годов рождения.

Как установили судмедэксперты, смерть женщин наступила в результате множественных телесных повреждений.

В ходе проведения оперативных мероприятий задержан подозреваемый, им оказался 36-летний водитель троллейбуса. По предварительной версии причиной для убийства стал внезапно возникший конфликт.