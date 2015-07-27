Почти 300 тысяч уголовных дел в России потеряны – Генпрокуратура

Фото: ТАСС/Николай Малышев

В России потеряны около 300 тысяч уголовных дел о преступлениях прошлых лет, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замгенпрокурора Александра Буксмана.

По словам представителя ведомства, было выявлено 98 тысяч фактов утраты дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, каждое пятое из которых – это дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе о тысяче убийств.

Буксман добавил, что в то же время рост преступлений, совершенных на почве алкогольного опьянения, рецидивных и других обусловлен наведением порядка в статистике, включающей учет преступлений.

Отметим, что правовая статистика была в ведении МВД, но более трех лет назад ее передали Генпрокуратуре.