Почти 300 тысяч уголовных дел в России потеряны – Генпрокуратура

Фото: ТАСС/Николай Малышев
В России потеряны около 300 тысяч уголовных дел о преступлениях прошлых лет, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замгенпрокурора Александра Буксмана.
По словам представителя ведомства, было выявлено 98 тысяч фактов утраты дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, каждое пятое из которых – это дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе о тысяче убийств.
Буксман добавил, что в то же время рост преступлений, совершенных на почве алкогольного опьянения, рецидивных и других обусловлен наведением порядка в статистике, включающей учет преступлений.
Отметим, что правовая статистика была в ведении МВД, но более трех лет назад ее передали Генпрокуратуре.