Установлена личность застрелившего водителя мусоровоза

Установлена личность мужчины, застрелившего водителя мусоровоза

Полиция установила личность предполагаемого преступника, застрелившего в Москве в ночь на 26 марта водителя мусоровоза. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель Волгограда.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого и предлагают ему смягчение наказание за явку с повинной, передает ГУ МВД России по Москве.

Ранее M24.ru сообщал, что рано утром 26 марта на Профсоюзной улице водитель автомобиля Subaru в ходе конфликта с водителем мусоровоза МАЗ одной из коммерческих фирм выстрелил в своего оппонента из огнестрельного оружия, после чего скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с диагнозом "Проникающее огнестрельное ранение грудной клетки" и около 06.00 скончался в реанимации.