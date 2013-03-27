Форма поиска по сайту

27 марта 2013, 11:32

Происшествия

Установлена личность застрелившего водителя мусоровоза

Установлена личность мужчины, застрелившего водителя мусоровоза

Полиция установила личность предполагаемого преступника, застрелившего в Москве в ночь на 26 марта водителя мусоровоза. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель Волгограда.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого и предлагают ему смягчение наказание за явку с повинной, передает ГУ МВД России по Москве.

Ранее M24.ru сообщал, что рано утром 26 марта на Профсоюзной улице водитель автомобиля Subaru в ходе конфликта с водителем мусоровоза МАЗ одной из коммерческих фирм выстрелил в своего оппонента из огнестрельного оружия, после чего скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с диагнозом "Проникающее огнестрельное ранение грудной клетки" и около 06.00 скончался в реанимации.

убийства следствие перестрелки

