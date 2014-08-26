Перед убийством столичному адвокату подбросили свиную голову - СК

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичному адвокату, убитому 25 августа в Подмосковье, незадолго до смерти подбросили простреленную свиную голову, передает Агентство "Москва".

Кроме того, по данным СК, три месяца назад мужчине, специализировавшемся на арбитражных делах, поступали угрозы.

Напомним, около 11 утра 25 августа на территории садового товарищества "Горетовка" снайпер трижды выстрелил в адвоката, от полученных травм он скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Основной версией остается профессиональная деятельность погибшего.