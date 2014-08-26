Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в Зеленограде

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Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек. Тела 38-летней женщины и 52-летнего мужчины были обнаружены в одной из квартир в Зеленограде накануне вечером, сообщает пресс-служба СК.

25 августа около 19.00, сын, вернувшийся домой, не смог попасть в квартиру родителей. Мужчина вызвал полицию и МЧС. После того, как дверь вскрыли, на полу в одной из комнат обнаружили тела мужчины и женщины.

Женщина скончалась от многочисленных ножевых ранений, а мужчина - от выстрела в голову. По одной из версий следствия, мужчина сначала убил жену, а затем покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ведутся оперативные и розыскные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".