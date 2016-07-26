В доме инвалидов в Японии убили 19 человек

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин

26-летний житель Японии напал на дом инвалидов, зарезав 19 человек, пишут "Дни.Ру".

Нападение произошло в городе Сагамихара, недалеко от Токио. Вооруженный ножами Сатоси Уэмацу проник в "Сад лилий в Цукуи" и убил 19 человек, еще 25 получили тяжелые травмы.

Позже злоумышленник явился в полицейский участок, прихватив сумку с оружием. Свое нападение он объяснил тем, что хотел избавиться от людей с ограниченными возможностями.

На месте преступления стражи порядка нашли разбитое окно и молоток. Следователи выясняют обстоятельства случившегося и мотивы. Кстати, Уэмацу сам работал в доме инвалидов в Сагамихаре.