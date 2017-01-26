Форма поиска по сайту

26 января 2017, 17:48

Происшествия

Совершившую более 20 лет назад убийство женщину задержали в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Правоохранители задержали в Московской области женщину, обвиняемую в убийстве 22-летней давности, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 июня 1995 года 21-летняя обвиняемая и ее знакомый, 17-летний (на тот момент) подросток, находясь на окраине Сергеевского кладбища в Подольском районе, в ходе ссоры убили оппонентку, а затем облили тело потерпевшей бензином и подожгли.

В 1996 году подельника фигурантки отправили в колонию на девять лет, а женщина скрылась от следствия и была объявлена в розыск. Более 20 лет ей удавалось избегать правосудия при помощи поддельных документов, но в итоге ее нашли, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

