В Подмосковье арестовали предполагаемого убийцу 17-летней девушки

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Суд в Подмосковье арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки, передает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, 6 июля 2014 года в Воскресенске девушка познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его к себе домой "для дальнейшего общения".

Однако дома между новыми знакомыми вспыхнула ссора, и в результате подозреваемый задушил жертву.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение по статье "Убийство", ему грозит до 15 лет колонии.