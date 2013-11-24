Две женщины найдены мертвыми на юго-западе Москвы

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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам убийста двух женщин в разных районах Москвы.

23 ноября в 400 метрах от дома № 10 по Нахимовскогому проспекту в пойме реки "Котловка" было найдено тело женщины, уроженки Казахстана, 1981 года рождения с множественными повреждениями на лице и голове.

Напомним, что накануне жильцы дома номер 17, расположенного на улице Брусилова, обнаружили на лестничной площадке расчлененное тело уроженки Дагестана. У убитой были по локти отрезаны руки, по колено – ноги. На животе преступники вырезали крест.

Следственными органами возбуждены два уголовных дела по статье "Убийство".