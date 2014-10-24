Убитый в Подмосковье Виталий Моисеев был замдиректора "Одинцовского подворья"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Убитый вместе со своей супругой в Подмосковье Виталий Моисеев был заместителем генерального директора рынка фирмы "Одинцовское подворье", сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По предварительным данным, по машине, в которой находились Моисеев с женой, преступники выстрелили не менее 30 раз, после чего скрылись. От полученных ранений потерпевшие скончались.

Ранее M24.ru сообщало, что в пятницу около села Семеновка в Одинцовском районе в автомобиле Volvo обнаружили тела двух человек с огнестрельными ранениями. Полицию вызвали очевидцы, слышавшие звуки выстрелов.

Отметим, что в июне этого года все в том же Одинцове было совершено покушение на владельца рынка "Одинцовское подворье" Сергея Журбу.

В то же время это стало не первым нападением на директора рынка - в 2010 году двое неизвестных из автоматов Калашникова расстреляли Range Rover, были ранен бизнесмен и его водитель, а также случайной пулей задело стоявшего рядом сторожа.