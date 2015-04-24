В столице задержан четвертый подозреваемый в серийных убийствах бездомных

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Правоохранительные органы задержали четвертого подозреваемого по делу о серии убийств бездомных в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее были задержаны 20-летний житель Подмосковья Павел Войтов и его 25-летняя знакомая жительница Москвы Елена Лобавчева. По версии следователей, молодой человек с июля 2014 года по февраль 2015 года убивал в столице "людей без определенного места жительства и склонных к распитию алкоголя".

Кроме того, в марте был задержан третий подозреваемый - житель Нижегородской области Влад Каратаев, причастный к совершению одного убийства.

"В Москве задержан четвертый подозреваемый, причастный к серии убийств лиц без определенного места жительства", - сообщили в Следственном комитете. Задержанный - 23-летний Артур Нарциссов - познакомился с Войтовым, Лобачевой и Каратаевым в интернете.

Узнав о "деятельности" своих знакомых, Нарциссов решил принять участие в так называемой "чистке". Так, следователи установили его причастность к покушению на убийство дворника.

Напомним, по данным правоохранителей, Войтов совершил семь убийств, а Лобачева принимала участие в четырех таких преступлениях. Войтов в ходе допроса заявил, что его целью было "очистить город", а самого себя назвал "санитаром общества".

По факту серии преступлений банды возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Однако точное число жертв Войтова и компании до сих пор остается неизвестным.