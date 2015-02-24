Полицейские нашли два трупа в Солнечном городе

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В Новой Москве полицейские обнаружили тела двух убитых мужчин, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

В субботу, 21 февраля, в 21.55 в правоохранительные органы поступила информация о двух трупах мужчин, найденных с признаками насильственной смерти в поселке Солнечный город.

Полицейские обнаружили в одном из коттеджей на первом этаже труп мужчины с огнестрельным ранением головы, а на втором этаже – труп мужчины с признаками удушения.

По предварительной информации, мужчина сидел на стуле со связанными руками и веревкой на шее. Трупы направлены в морг бюро судмедэкспертизы Царицыно.

Отметим, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Дело заведено по статье "Убийство двух и более лиц". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.