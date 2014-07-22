В Подмосковье молодой человек застрелил свою мать и пытался убить отца

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье молодой человек убил из охотничьего ружья женщину и пытался застрелить мужчину. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", сообщает пресс-служба подмосковного Следственного комитета.

По информации источника "Интерфакса", жертвами молодого человека стали его мать и отец. Преступление было совершено 21 июля в поселке Львовский. Мужчина из принадлежащего ему охотничьего ружья дважды выстрелил в голову матери, которая скончалась на месте, а затем начал стрелять в отца.

Последнего спасло стечение обстоятельств - у ружья заклинило спусковой механизм.

Подозреваемый задержан, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об его заключении под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.