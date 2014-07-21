СК завел дело об убийстве находившегося в розыске преступника

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В подмосковном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, находящегося в федеральном розыске, передает пресс-служба ведомства.

Как уточняют в ведомстве, дело заведено по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия". Мужчина находился в розыске как раз по последней статье.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 20 июля в деревне Болтино Мытищинского района Московской области был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.

Мужчина 1971 года рождения получил четыре огнестрельных ранения в голову и спину. По информации МВД, убитый ранее был судим.