Новости

Новости

21 февраля 2016, 16:59

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в расчленении своей подруги

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. Об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Им оказался 44-летний москвич. По версии следствия, он убил свою знакомую, расчленил ее и спрятал в канализационном коллекторе в 4-ом Загородном проезде.

Иванова отметила, что сейчас с задержанным работают следователи. Они устанавливают его причастность и мотивы совершения преступления.

Напомним, сотрудники полиции обнаружили человеческие останки в коллекторе на юге Москвы 6 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

убийства следствие задержания Юлия Иванова

