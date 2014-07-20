По факту убийства мужчины в кафе в СВАО возбуждено уголовное дело

По факту убийства мужчины в СВАО возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства на северо-востоке Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

Поздно вечером в минувшую субботу в летнем кафе на улице Малыгина произошла перестрелка. Конфликт вспыхнул между тремя мужчинами. Один из них достал пистолет и расстрелял двух молодых людей.

В результате один получил огнестрельное ранение в плечо, второй - в грудь - и позднее скончался.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают мужчину, который совершил преступление. Он был одет в рубашку светло-голубого цвета и светлые брюки. На вид его рост составляет от 165 до 170 сантиметров.

Недалеко от места преступления следователи нашли травматический пистолет, переделанный под боевой.