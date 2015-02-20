Задержан подозреваемый в убийстве студента Бауманки

Пресненский суд изберет меру пресечения для участников ОПГ

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в убийстве студента МГТУ им. Баумана, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По факту преступления было заведено дело по статье "Убийство", в настоящее время решается вопрос об обвинении и мере пресечения для подозреваемого. Если его вину докажут, он может отправиться в колонию на срок от шести до 15 лет.

Напомним, в ночь на 6 февраля около общежития нашли тело 22-летнего Сергея Костюченко. Его зарезали неизвестные. Многие в общежитии слышали звуки ночной ссоры, но на крики никто так и не вышел.

Известно, что студента сильно избили, а потом нанесли несколько ножевых ранений. Шансов выжить у него не было. Приехавшие врачи уже ничего не смогли сделать - колото-резаные раны головы и шеи оказались смертельными.

Версий того, как началась поножовщина, несколько. По одной из них, студент возвращался домой и увидел, как трое неизвестных пристают к девушке. Парень решил защитить ее, началась драка, в результате которой он получил смертельные ранения.

По другой версии, конфликт спровоцировал сам молодой человек. Правоохранители также выясняют, какую роль в конфликте сыграла присутствовавшая там девушка.