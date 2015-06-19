Тело 14-летней девочки обнаружили на северо-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Тело несовершеннолетней девочки обнаружено на северо-востоке города, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне полицейские нашли труп 14-летней ученицы 7 класса на дороге между домом и гаражами на Северном бульваре.

По словам источника, видимых признаков насильственной смерти на теле девочки не обнаружено. Причину ее смерти устанавливают следователи.

Ранее M24.ru сообщало, что двум жителям Подмосковья предъявили обвинение в похищении и убийстве другой школьницы, которое произошло 13 лет назад.

Более 10 лет следственные органы не могли найти тело убитой девочки.