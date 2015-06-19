Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня 2015, 08:20

Происшествия

Тело 14-летней девочки обнаружили на северо-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Тело несовершеннолетней девочки обнаружено на северо-востоке города, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне полицейские нашли труп 14-летней ученицы 7 класса на дороге между домом и гаражами на Северном бульваре.

По словам источника, видимых признаков насильственной смерти на теле девочки не обнаружено. Причину ее смерти устанавливают следователи.

Ранее M24.ru сообщало, что двум жителям Подмосковья предъявили обвинение в похищении и убийстве другой школьницы, которое произошло 13 лет назад.

Более 10 лет следственные органы не могли найти тело убитой девочки.

Сайты по теме


убийства следствие школьницы Северный бульвар

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика