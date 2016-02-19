Убийца фаната московского "Спартака" получил 12 лет колонии

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Октябрьский райсуд Самары приговорил 27-летнего Мансура Иснаилджанова к 12 годам колонии за убийство фаната столичного "Спартака" Антона Феоктистова, сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР.

В ночь с 8 на 9 августа 2015 года в одном из ресторанов Самары между посетителями произошла ссора "на почве внезапно возникших неприязненных отношений". В ходе конфликта Иснаилджанов ударил ножом в область шеи 28-летнего болельщика из Москвы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

У погибшего осталась жена и двухлетний ребенок. В СК тогда отмечали, что у фаната не нашли атрибутики команды, так что следователи исключили религиозные, национальные и "фанатские" мотивы убийства.

Отбывать наказание Иснаилджанов будет в колонии строгого режима.