Арестован подозреваемый в тройном убийстве в Химках

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В подмосковных Химках арестован подозреваемый в убийстве трех человек, сообщили в областном главке СКР.

"По версии следствия, мужчина убил своих родителей и сестру. Он написал явку с повинной, а на допросе следователю сообщил, что длительное время испытывал неприязненные отношения к родителям, поскольку они над ним издевались, поэтому он решился на убийство", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 10 января на балконе одной из квартир в городе Химки обнаружены тела 63-летнего главы семейства с пакетом на голове, а также трупы 62-летней матери и 40-летней дочери.

Обнаружены и изъяты ножи, а также иные предметы имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступлении. Им оказался сын потерпевших.

Ранее M24.ru сообщало о похожих преступлениях. В декабре в одном из жилых домов на улице авиаконструктора Петлякова в Новой Москве убиты двое мужчин и одна женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Ведется розыск подозреваемого.

В сентябре в Москве было возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Химках семьи из четырех человек. Дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ранее обвиняемый в убийстве женщины и ее троих детей в коттеджном поселке в Химках признал свою вину и раскаялся.

Со слов мужчины, в ночь с 6 на 7 сентября между ним и матерью его сожительницы произошел конфликт на почве семейных взаимоотношений. В ходе ссоры мужчина задушил женщину, а затем поджег дом.