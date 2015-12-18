Задержан подозреваемый в убийстве актера Гловяка

Фото: m24.ru/Александр Авилов

25-летний житель Казани задержан по подозрению в убийстве актера Александра Гловяка, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Подозреваемого доставили в отделение, там его допрашивают столичные следователи.

Напомним, вечером 17 декабря в сгоревшей квартире на улице Новогиреевская нашли тело Александра Гловяка – актера, сыгравшего в фильмах "Покровские ворота" и "Гардемарины III".

В квартире также обнаружена бита со следами бурого цвета и военный билет на некоего А. Ремизова.

Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, в день ЧП Ремизов выходил гулять с собакой. Через некоторое время он вернулся, а еще примерно через 30 минут вышел из подъезда с баулом вещей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому – 15 лет колонии.