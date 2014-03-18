Форма поиска по сайту

18 марта 2014, 15:21

Происшествия

Четырем мужчинам предъявлено обвинение в похищении и убийстве женщины

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет завершил расследование похищения и убийства жительницы Подмосковья. Четырем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 16 ноября прошлого года в полицию обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении матери, которая два дня назад ушла из дома и не вернулась. 28 февраля этого года были задержаны участники похищения женщины - четверо местных жителей, в том числе бывший сожитель одной из дочерей пропавшей.

Выяснилось, что сожитель дочери решил отомстить ее матери за вмешательство в его семейную жизнь. Он договорился со знакомыми, которые похитили женщину, посадили в автомобиль, вывезли в лес, после чего несколько раз ударили ее ножом.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. Злоумышленники закопали тело в лесном массиве и скрылись. 28 февраля труп был обнаружен и отправлен на судмедэкспертизу.

Мужчинам предъявлено обвинение по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Они содержатся под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

