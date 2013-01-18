Москвич подозревается в убийстве своей жены

Задержанный в Москве мужчина признался в убийстве жены

Следственный комитет России подозревает 51-летнего москвича в убийстве и расчленении тела собственной жены, сообщает пресс-служба ведомства.

17 января в СК поступило заявление о пропаже 57-летней москвички. Ее знакомая обратилась с ним в правоохранительные органы, однако муж пропавшей уже дал показания, обвинив себя в смерти жены.

По предварительным данным, 2 января подозреваемый нанес два удара молотком по голове жертвы. Затем он расчленил тело и развез части по Московской области. Сделано это было на почве личных неприязненных отношений.

В результате обыска в квартире следователи обнаружили следы преступления. Части тела жены подозреваемого были найдены в деревне Аринино Раменского района и в одной из подмосковных рек.

На основе показаний подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

За последнее время в столице произошло еще два подобных преступления: 12 января в полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже жены. В ходе поисков в 40 км от Москвы следователи обнаружили части тела пропавшей, ее муж задержан по подозрению в убийстве.

Также в начале января Алексей Кабанов убил свою жену Ирину, расчленил тело в ванной и пытался вывезти за пределы столицы на автомобиле. Он задержан, ему предъявлено обвинение.

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