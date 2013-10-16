Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 октября 2013, 11:03

Происшествия

Завершено расследование дела об убийстве журналистки Силиной

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве журналистки Силиной и ее матери. Правоохранители установили, что обвиняемый пошел на преступление, чтобы завладеть квартирой, в которой проживали убитые женщины.

Следствие собрало достаточное количество доказательств, и дело в ближайшее время будет отправлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, обвиняемым по делу проходит уроженец Белоруссии Степан Гончарик. В 2008 году он женился на Евгении Силиной, которая проживала вместе со своей дочерью Екатериной. Впоследствии он решил завладеть их квартирой, для чего попытался инсценировать исчезновение матери и дочери.

Сначала он задушил мать журналистки, а спустя некоторое время совершил убийство Екатерины Силиной.

Судебно-медицинская экспертиза признала Гончарика вменяемым и полностью отдающим себе отчет в совершенных действиях.

убийства следствие расследования

Главное

