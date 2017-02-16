Задержанная по делу об убийстве брата Ким Чен Ына считала нападение розыгрышем

Фото: AP/JoongAng Sunday via JoongAng Ilbo/Shin In-seop

Женщина, задержанная по делу об убийстве Ким Чен Нама – брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – утверждает, что расценила нападение как розыгрыш, сообщает РИА Новости.

Предположительно, она находилась вместе с четырьмя мужчинами и одной женщиной (вероятно, убийцей) в гостинице неподалеку от аэропорта, но компания покинула ее. Женщина сообщила, что принять участие в розыгрыше над мужчиной (Ким Чен Намом) ее убедила подруга. Она заявила, что не намеревалась убивать мужчину, поскольку рассматривала происходящее как шутку.

Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама, у которой был найден паспорт на имя Доан Тхи Хюонг. Задержание произошло в одном из терминалов аэропорта перед вылетом женщины во Вьетнам. Позже правоохранители задержали вторую подозреваемую.

Новость об убийстве Ким Чен Нама появилась 14 февраля. На него в аэропорту Куала-Лумпура напали две женщины, которые, по разным данным, укололи его отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

Вскрытие тела единокровного брата Ким Чен Ына выявило признаки отравления. Предположительно, это вещество токсичнее цианистого калия.