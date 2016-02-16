Аргентинский футболист расстрелял судью за красную карточку

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В Аргентине футболист расстрелял рефери прямо во время футбольного матча. Инцидент произошел в городе Кордова, погибшим оказался 48-летний арбитр Сезар Флорес, сообщает издание Goal.

По ходу поединка между командами, какими именно – не сообщается, Флорес удалил с поля одного из игроков. Тот подчинился требованию арбитра.

Однако спустя некоторое время изгнанный с поля футболист вернулся на газон уже с огнестрельным оружием. Он открыл огонь по судье, в результате Флорес получил ранения головы, шеи и груди и скончался на месте.

Кроме того, был ранен игрок одной из команд Вальтер Сарате, его немедленно госпитализировали.

Имя убийцы не сообщается, известно лишь, что ему 25 лет. В настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.

Стоит отметить, что футбольные арбитры довольно часто становятся жертвами разъяренных судейством игроков или болельщиков. В декабре 2012 года голландский судья Ричард Нойвехуйзен скончался, не приходя в сознание, после матча юниорского чемпионата Голландии. Трое игроков команды "Нойв Слотен", которым еще не исполнилось 17 лет, зверски избили арбитра прямо на поле за якобы неправомерное решение. Сначала судью молотили руками, а затем уже лежащего на поле рефери добивали ногами по голове. Все игроки, принимавшие участие в избиении, были задержаны.

И уж совсем средневековый случай произошел в Бразилии. 20-летний рефери Отавио да Силва обслуживал футбольный матч двух любительских команд в штате Маранхао. В одном из эпизодов он принял довольно спорное решение и был атакован игроком одной из команд. Спортсмен несколько раз ударил судью, после чего последний достал нож и воткнул его игроку в грудь. Футболист скончался по дороге в больницу.

Удивительно, но за это преступление арбитр не был арестован сразу. Это обернулось против него самого, уже на следующий день Отавио вышел судить другую игру любительских команд. Почти сразу после свистка на поле вырвалась толпа друзей убитого футболиста и учинили самосуд над да Силвой.

Сначала арбитра закидали камнями, затем добили ногами. На этом мстители не успокоились: они четвертовали уже мертвое тело и разбросали отсеченные конечности по полю. Трупу отрубили голову и надели ее на кол, который установили в центре поля. Спустя неделю большинство исполнителей этого варварского преступления были задержаны.