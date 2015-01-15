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Происшествия

15 января 2015, 04:18

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Красногорске

убийства Следственный комитет криминал следствие уголовные дела мо

Фото: ТАСС /Зураб Джавахадзе

Следственным отделом по городу Красногорску Московской области возбуждено уголовного дело по факту убийства 37-летней сотрудницы компании "Насхорн", сообщает пресс-служба управления СК по Московской области.

По данным следствия, 13 января 2015 года в вечернее время женщина возвращалась домой вместе с 8-летней дочерью. В момент, когда она собиралась открыть входную дверь своей квартиры, изнутри выбежал неизвестный и произвел из неустановленного оружия выстрел ей в голову. От полученного ранения женщина скончалась.

К настоящему времени проведен осмотр места происшествия. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершенному убийству.

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