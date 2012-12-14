Муж пропавшей в Электростали женщины сознался в убийстве семьи

Муж пропавшей в Подмосковье женщины сознался в расправе над семьей

Житель подмосковной Электростали, которого подозревают в убийстве своей жены и двух детей, сознался в преступлении. Задержанный рассказал следователям о расправе над своей семьей, но не смог указать точное место захоронения жертв.

"Задержанный дал признательные показания, но уже второй день не может показать следователям, где он спрятал тела", - сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, 22-летняя жительница Электростали Мария Мирошкина и двое ее малолетних детей - трехлетняя девочка и восьмимесячный мальчик - пропали 7 декабря. Следствию удалось установить, что пропавшая женщина села с детьми в хэтчбек у здания автовокзала и попросили водителя подвезти ее до дома. После этого ни женщину, ни детей никто не видел.

В полицию обратился сам супруг пропавшей женщины. Однако следователи заподозрили его в убийстве семьи. Поводом для таких подозрений стали показания приятеля задержанного, который рассказал следствию о том, что мужчина признался ему в убийстве своей семьи в частном разговоре.

Также следователей насторожило признание, что исчезновение жены Мирошкин обнаружил, вернувшись с работы. Выяснилось, что салон сотовой связи, где он работал, уже три дня как был закрыт.

Погибшая Мирошкина, по предварительным данным, наблюдалась в психоневрологическом диспансере.