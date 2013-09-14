Скончалась вдова убитого в Абхазии российского дипломата

В субботу, 14 сентября, в сухумской больнице скончалась Ольга Вишернева, супруга убитого 9 сентября первого секретаря посольства России в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева.

Как сообщает "Интерфакс", тело женщины перевезено в бюро судебно-медицинских экспертиз Минздрава Абхазии.

У Вишерневой было слепое огнестрельное ранение на уровне шейного отдела позвоночника, перелом седьмого шейного позвонка и левой плечевой кости. Врачи во время операции извлекли две пули.

Напомним, вчера для помощи в лечении женщины из Москвы в Абхазию вылетела бригада врачей министерства здравоохранения России в составе нейрореаниматолога, нейрохирурга и травматолога.

Расследованием убийства российского дипломата в Сухуме совместно с абхазскими спецслужбами занялась ФСБ, процесс находится под личным контролем президента Абхазии Александра Анкваба. Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу организована процессуальная проверка.