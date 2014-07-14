Жителя Бремена убили во время просмотра финала чемпионата мира

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Житель Бремена был убит минувшей ночью во время просмотра матча чемпионата мира по футболу в одном из кинотеатров. Мужчина получил ножевое ранение в драке, сообщает МИА "Россия сегодня".

Инцидент произошел незадолго до окончания финального матча. В зале одного из кинотеатров Бремена погас свет из-за аварии, и зрители вынуждены были перейти в соседний зал, где также транслировали игру.

В ходе перемещения возникла драка, в ходе которой один из болельщиков получил смертельное ранение ножом. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, в финальном поединке чемпионата мира по футболу Германия в дополнительное время переиграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Марио Гетце.