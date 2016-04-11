В Люберцах по подозрению в убийстве задержали уроженца Средней Азии

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В подмосковных Люберцах задержали подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В марте этого года ночью в Котельниках злоумышленник пытался отобрать сумку у 42-летней местной жительницы. Когда женщина оказала сопротивление, преступник ударил ее ножом.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Позже подозреваемый был задержан в Люберцах.

Им оказался 32-летний уроженец Средней Азии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".