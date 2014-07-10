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Происшествия

10 июля 2014, 14:51

Участник банды торговцев должностями получил 12 лет колонии

убийства уголовные дела суды приговоры

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из участников банды торговцев должностями в госструктурах осужден на 12 лет колонии за попытку организации убийства. Лишь по случайности преступный умысел не был доведен до конца - жертва осталась жива и дала показания, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Речь идет о Султане Сигаури, который входил в преступную группировку, занимавшуюся мошенничествами. Участники банды предлагали потерпевшим за крупные суммы решить вопросы назначения на высокую должность в органах власти, а деньги присваивали себе. Обманутых "клиентов" ждала смерть - в преступном сообществе действовал отдел "ликвидации", членами которого являлись Сигаури и Валид Лурахмаев.

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Следствие установило, что в марте 2011 года в Москве Сигаури должен был организовать убийство предпринимательницы Татьяны Бальзамовой, у которой незадолго до этого члены преступной группы похитили крупную сумму денег. Сигаури нанял непосредственного исполнителя убийства - Ивана Мартынова. 12 июня на автотрассе Киев - Чернигов Мартынов пытался застрелить женщину, но план злоумышленников не осуществился - оружие дало осечку.

Мартынова задержали украинские правоохранители, в настоящий момент он отбывает наказание. Сигаури признан виновным в покушении на убийство Бальзамовой и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Ранее суд приговорил трех других участников преступной группы к различным срокам лишения свободы. Валид Лурахмаев и еще один член преступной группировки Михаил Коряк объявлены в международный розыск.

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