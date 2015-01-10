Возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек на юге Москвы

По факту убийства трех человек на юге столицы возбудили уголовное дело. Следователи продолжают работу на месте преступления, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.
Тела двоих мужчин и женщины обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе в пятницу, 9 января. У всех погибших были колото-резаные ранения.
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Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц".
Ранее M24.ru сообщало, что найденные мертвыми на Каширском шоссе мужчины и женщина, предположительно, скончались от ножевых ранений.
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