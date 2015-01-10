Трех человек нашли мертвыми в московской квартире

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Трое человек найдены мертвыми в московской квартире. Тела обнаружили в доме №54 по Каширскому шоссе.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах погибшие, предположительно, скончались от ножевых ранений.

Добавим, что факт обнаружения тел подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ТАСС, в правоохранительных органах не исключают, что один из участников преступления убил женщину и мужчину из ревности, после чего покончил жизнь самоубийством, ранив себя тем же ножом.

Отметим, что в конце декабря в одном из жилых домов на улице авиаконструктора Петлякова в Новой Москве были убиты двое мужчин и одна женщина. По предварительным данным, они также были зарезаны.