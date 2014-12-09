В Подмосковье задержан убийца женщины, занимающейся частным извозом

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, передает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следователей, 8 декабря около 2 часов ночи на одной из улиц города Павловского Посада обнаружено тело с ножевыми ранениями 45-летней женщины, занимающейся частным извозом.

В ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан подозреваемый в совершенном убийстве. Им оказался 19-летний молодой человек, который был задержан в момент передвижения на автомобиле потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В суд направлено ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.